عدن 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسأعلن الجيش اليمني، تحقيقه تقدمًا ميدانيًا في معاركه التي شنها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية بغربي تعز.وقال مصدر عسكري يمني إن قوات الجيش تمكنت من استعادت مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي مقبنة وجبل حبشي غربي محافظة تعز.وأوضح المصدر في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن التقدم المحرز جاء عقب هجوم للجيش استهدف مواقع ميليشيا الحوثي في منطقة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي تعز وتمكنت خلاله من تحرير قرى المدافن والقاعدة والقوز وأجزاء من جبل عقاب المطل على خط إمدادات الميليشيا الرابط بين الكدحة ومقبنة.وفي مديرية مقبنة تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير تبتي سعدة و الراعي وقرية القوز جنوب منطقة قهبان بمديرية مقبنة فيما لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش.وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.// انتهى//21:15ت م0111