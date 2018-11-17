الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسبدأت وزارة الصحة تنفيذ حملة توعوية بمرض السكري تحت شعار ''عدّل عاداتك '' وذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للسكري.وتهدف الحملة إلى التعريف بأثر العادات غير الصحية والسلوكيات على الإصابة بالسكري وأهمية تعديل العادات غير الصحية في تأخير الإصابة بالنوع الثاني من السكري، وكذلك التوعية بمرض السكري وأثره على تغير الحياة ، والتوعية بأثر العادات غير الصحية ودورها في الإصابة بالسكري ، وتشجيع أفراد المجتمع على تغير العادات غير الصحية التي تؤدي للإصابة بالسكري ، بالإضافة إلى تشجيع المجتمع المحلي على إكتساب سلوكيات وعادات صحية لتأخير الإصابة بالسكري لمن لديهم عامل خطورة للإصابة ، وأيضاً التركيز على أثر العادات الصحية ( العادات الغذائية الصحية ، إنقاص الوزن، ممارسة الرياضة ) في تأخير إحتماليات الإصابة .وركزت الحملة على العادات السلبية اللازم تغييرها والحلول المقترحة وذلك من خلال رسائل توعوية وتحفيز الأشخاص على ممارسة الرياضة و الأكل الصحي وتحفيز المجتمع المحلي في المشاركة بتفعيل الحملة إعلامياً وميدانياً.وقد أعدت الوزارة العديد من المنتجات التوعوية بهذا الخصوص سيتم نشرها عبر حسابات الصحة هلى مواقع التواصل الإجتماعي .يُذكر أن المملكة تعد من أعلى الدول إصابة بالسكري (النوع الثاني)، والذي يمكن الوقاية منه، كما أنها تعد في المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط والسابع عالميًّا في نسب الإصابة بالسكري، كما يوجد 3 ملايين حالة في مرحلة ما قبل السكري في المملكة يمكن تجنبها بإتباع نمط حياة صحي.وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.// انتهى //21:15ت م0112