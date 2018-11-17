الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واستقاسمت فرق الأهلي وضمك والوطن بطولات ملتقى اختراق الضاحية المفتوح للأندية والهيئات التي نظمه الاتحاد السعودي لألعاب القـوى على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة .وجاء النادي الأهلي أولاً في فئة الرجال في السباق الذي شارك فيه 92 متسابقاً لمسافة 8 كم ، فيما حل الخليج ثانياً والوطن ثالثاً .وفي فئة الشباب لمسافة 6 كم شارك 86 عداءً وحل ضمك في المركز الأول ، وجاء الأهلي ثانياً ، فيما أحرز الوطن لمركز الثالث ، ونال فريق الوطن المركز الأول في فئة الناشئين لمسافة 4 كم وجاء الهلال ثانياً وجرش ثالثاً بمشاركة 85 متسابقاً.وفي منافسات الفردي للرجال جاء خالد هزازي "الخليج" في المركز الأول ونال زميلة أحمد سعد الله ثانياً فيما جاء لاعب "مكة" محمد عمر ثالثاً .وأحرز عبدالله بالعيد من ضمك المركز الأول في فئة الشباب وحل حسين اسحاق الأهلي ثانياً ثم زميله سلمان الأهذل ثالثاً ، وفي فئة الناشئين حل صالح العيد من الوطن في المركز الأول ومحمد يحيى من جرش ثانياً وأحمد علي من الوطن ثالثاً .وعقب نهاية البطولة كرم المدير الفني في اتحاد ألعاب القوى سعد شداد ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة أحمد روزي الفرق الفائزة واللاعبين الأوائل بالكؤوس والميداليات .// انتهى//21:43ت م0113