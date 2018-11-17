جدة 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واساختتمت مساء اليوم فعاليات الحملة التوعوية "معا للتغلب على التلوث البلاستيكي" التي نظمتها جامعة جدة ممثلة في اللجنة الدائمة " جامعتي بيتي المستدامة " بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وذلك في ميدان النورس بكورنيش جدة واستمرت ثلاثة أيام .وأكد رئيس لجنة " جامعتي بيئتي المستدامة " الدكتور منصور الطبيقي أن الفعالية التي استهدفت آلاف المواطنين والمقيمين من رواد الكورنيش جاءت لتسلط الضوء على مشكلة حقيقية تهدد الحياة الفطرية والكائنات البحرية والبرية والطيور وصحة الإنسان من خلال الممارسات الخاطئة لرمي المخلفات البلاستيكية على الشواطئ والتي تؤدي إلى نفوق كثير من الكائنات.وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت إقامة محاضرات علمية لرفع درجة الوعي لدى المتلقين من الزوار والحضور تطرقت إلى إضرار المخلفات البلاستيكية على البيئة والكيفية المثلى للتخلص منها وإعادة استخدامها ودور البلديات والجهات المختصة والقطاع الخاص في هذا الجانب من خلال الاهتمام بإعادة تدوير البلاستيك ووضع حاويات لهذا الغرض في الأحياء والمدارس والجامعات .// انتهى //21:46ت م0114