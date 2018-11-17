الخرطوم 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسالتقى الرئيس السوداني عمر البشير اليوم ،على هامش أعمال الدورة الاستثنائية لمؤتمر الاتحاد الأفريقي حول الإصلاح المؤسسي بأديس أبابا الرئيس التشادي أدريس دبي.وأوضح وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد في تصريح صحفي: أن اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي حول ربط البلدين عبر الطرق البرية والسكك الحديدية.واضاف إن الرئيسين بحثا سبل تعزيز التنسيق بين البلدين لإنجاح مبادرة الرئيس السوداني الخاصة بإفريقيا الوسطى وتكثيف جهود البلدين مع دول الجوار لإنجاح المساعي الخاصة بتأمين جوارهما مع دولة ليبيا.//انتهى//22:23ت م0119