رياضي / نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ 28 على كأسي إمارة منطقة نجران وأفريقيا
السبت 1440/3/9 هـ الموافق 2018/11/17 م واس
الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واس
أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (28) على كأس إمارة منطقة نجران وكأس أفريقيا ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439/1440هـ (2018/2019م) .
واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسة هي الشوط الثامن على كأس إمارة منطقة نجران لمسافة 1800 متر للأفراس المحلية مفتوج الدرجات ، والشوط التاسع على كأس أفريقيا لمسافة 2000 متر للجياد المستوردة مفتوح الدرجات .
وسلم وكيل إمارة منطقة نجران الدكتور حمود بن سماح المجلاد كأس إمارة المنطقة لعبدالله السيف والد مالك الفرس ( دعواتي ) العائدة ملكيتها لإسطبل نواف بن عبدالله السيف التي حققت المركز الأول في السباق .
كما سلم سفير جمهورية جامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا كأس أفريقيا لفواز الغريبان مدرب الجواد ( ستير اباوت ) العائد ملكيته لإسطبل عمر بن سعد المرشود الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط التاسع .
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