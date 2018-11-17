الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (28) على كأس إمارة منطقة نجران وكأس أفريقيا ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439/1440هـ (2018/2019م) .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسة هي الشوط الثامن على كأس إمارة منطقة نجران لمسافة 1800 متر للأفراس المحلية مفتوج الدرجات ، والشوط التاسع على كأس أفريقيا لمسافة 2000 متر للجياد المستوردة مفتوح الدرجات .وسلم وكيل إمارة منطقة نجران الدكتور حمود بن سماح المجلاد كأس إمارة المنطقة لعبدالله السيف والد مالك الفرس ( دعواتي ) العائدة ملكيتها لإسطبل نواف بن عبدالله السيف التي حققت المركز الأول في السباق .كما سلم سفير جمهورية جامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا كأس أفريقيا لفواز الغريبان مدرب الجواد ( ستير اباوت ) العائد ملكيته لإسطبل عمر بن سعد المرشود الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط التاسع .//انتهى //22:44ت م0120