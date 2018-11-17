الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بإقامة مواجهتين لحساب المجموعة الثانية.فعلى ملعب نادي الطائي بحائل، تغلب الحائط على نظيره عرعر بهدف وحيد ليرتفع رصيد الحائط إلى 7 نقاط في المركز الخامس فيما توقف رصيد عرعر عند 6 نقاط في المركز الثامن.وكسب الثقبة مضيفه الشرق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الشعلة بالخرج، ليرتفع رصيد الثقبة إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف الشرق عند 7 نقاط في المرتبة الرابعة.// انتهى//22:49ت م0121