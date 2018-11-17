الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسأقيمت اليوم مباريات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى للشباب لكرة القدم والتي شهدت 5 مواجهات ، جمعت أبها مع الفيصلي، وعرعر مع التهامي، وعكاظ مع النهضة، وجدة مع هجر، والدرعية مع الشعلة.وانفرد الفيصلي بصدارة الدوري بعد فوزه على مضيفه أبها 4-3 حيث رفع الفيصلي رصيده لـ 19 نقطة فيما توقف رصيد أبها عند 16 نقطة في المركز الثاني.وحسم التعادل الإيجابي مباراة عرعر مع التهامي، ليرفع عرعر رصيده لـ 12 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع التهامي رصيده لـ 10 نقاط في المركز السادس.وحقق عكاظ فوزًا على ضيفه النهضة بهدف نظيف ليرفع رصيده لـ 14 نقطة في المركز الرابع فيما توقف رصيد النهضة عند 7 نقاط في المركز الثامن.وفاز الشعلة على مضيفه الدرعية 2-1، ليحقق الفريق أولى انتصاراته هذا الموسم رافعًا رصيده لـ 4 نقاط في المركز التاسع، فيما توقف رصيد الدرعية عند 3 نقاط في المركز العاشر.وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة جدة مع هجر، ليرفع جدة رصيده لـ 10 نقاط في المركز السابع، فيما رفع هجر رصيده لـ 16 نقطة في المركز الثالث.// انتهى//23:47ت م0123