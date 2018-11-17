الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واساختتمت اليوم منافسات بطولة الجولة السعودية الثانية للمبارزة للأشبال والعمومي، التي أقيمت على صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة ، بمشاركة 124 لاعبا يمثلون 13 نادي وهيئة.وحقق لاعب الهدى زكريا الداوود ذهبية سلاح المبارزة " عمومي " ، وعبدالملك الأومير " مدارس الرياض" ذهبية سلاح الشيش، ومشاري البشير " أكاديمية المبارزة الأولمبي " ذهبية سلاح السايبر .وفي منافسات تحت 15 سنة حقق إبراهيم الهديب ذهبية سلاح الشيش ، وأحمد الفيحاني ذهبية سلاح المبارزة، و عبدالله المنسف ذهبية سلاح السايبر .وعقب ختام المنافسات توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة عامر المبيض الفائزين في البطولة.// انتهى//23:47ت م0124