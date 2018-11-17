رياضي/ ختام منافسات بطولة الجولة السعودية الثانية للمبارزة
السبت 1440/3/9 هـ الموافق 2018/11/17 م واس
الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واس
اختتمت اليوم منافسات بطولة الجولة السعودية الثانية للمبارزة للأشبال والعمومي، التي أقيمت على صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة ، بمشاركة 124 لاعبا يمثلون 13 نادي وهيئة.
وحقق لاعب الهدى زكريا الداوود ذهبية سلاح المبارزة " عمومي " ، وعبدالملك الأومير " مدارس الرياض" ذهبية سلاح الشيش، ومشاري البشير " أكاديمية المبارزة الأولمبي " ذهبية سلاح السايبر .
وفي منافسات تحت 15 سنة حقق إبراهيم الهديب ذهبية سلاح الشيش ، وأحمد الفيحاني ذهبية سلاح المبارزة، و عبدالله المنسف ذهبية سلاح السايبر .
وعقب ختام المنافسات توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة عامر المبيض الفائزين في البطولة.
// انتهى//
23:47ت م
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