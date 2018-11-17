جدة 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واساختتمت مساء اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الخامس الذي نظمه مجمع الأمل للصحة النفسية وخدمات علاج الإدمان بجدة تحت " شعار نحو صحة نفسية أفضل للأطفال واليافعين" بمشاركة الجمعية الدولية لطب الإدمان والأكاديميين والممارسين الصحيين واستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك بفندق الانتركونتننتال جدة .وأوضح رئيس المؤتمر والمشرف العام على المجمع الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي أن برنامج المؤتمر احتوى على العديد من ورش العمل لتدريب المختصين الذين يعملون مع الأطفال والمراهقين في الممارسة السريرية والمدارس ومراكز الاحتياجات الخاصة لمناقشة مختلف اضطرابات الصحة السلوكية .وأفاد بأن المؤتمر يهدف إلى تحديث المعرفة القائمة على الأدلة وتحسين مهارات الممارسين في مجال صحة الأطفال والمراهقين والاضطرابات النفسية والإدمان وغيرها وتبادل الخبرة بين الممارسين ذوي الخبرة والمهتمين بمجال صحة الأطفال والمراهقين.// انتهى //23:47ت م0125