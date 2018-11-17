الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واساختتمت اليوم الجولة السابعة من الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا لكرة القدم ، بإقامة لقاء وحيد جمع الوطن مع الهلال على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.وحسم الهلال المباراة بالفوز 2-0 ليرفع رصيده لـ 21 نقطة في الصدارة ، فيما توقف رصيد الوطن عند 13 نقطة في المركز الخامس.وكانت مباريات الجولة انطلقت أمس ، حيث أقيمت 5 مباريات جمعت الأهلي مع النصر، والباطن مع الصواب، والشباب مع الفتح، والقادسية مع الاتحاد، والاتفاق مع اللواء.وحسم التعادل السلبي مباراة الأهلي والنصر ، وحقق الاتفاق فوزًا على اللواء بهدف نظيف ، والاتحاد كسب القادسية 3-1 ، وحقق الباطن فوزًا على ضيفه العمران 2-0 ،وحقق الفتح فوزًا على مضيفه الشباب 3-1 .// انتهى//23:48ت م0126