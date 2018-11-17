الرياض 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واساستأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم ، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن وديًا في العاصمة عمان يوم الثلاثاء المقبل ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019.وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي الذي عمد إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام منتخب اليمن أمس ، فيما خضع بقية اللاعبين إلى تدريبات اعتيادية بدأت بالجري حول الملعب، ثم تدريبات الإحماء، قبل أن يخصص بيتزي حصة للتدريب على التمرير بمختلف السرعات.وواصل لاعب الوسط سالم الدوسري والمدافع سلطان الغنام التمارين التأهيلية الخاصة بهما في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي، فيما خصصت تمارين تأهيلية للاعب الوسط محمد كنو بعد إراحته يوم أمس لشعوره بآلام في العضلة الضامة.وكشفت الفحوصات الطبية التي أجريت لمدافع المنتخب ياسر الشهراني عن تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وهي التي تعرض لها يوم أمس في المواجهة الودية .من جهة أخرى، تقرر أن تغادر بعثة المنتخب مساء غدٍ إلى العاصمة الأردنية عمّان لاستكمال المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي.// انتهى//23:48ت م0127