بريدة 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بتشكيل ثلاث لجان ميدانية لحصر الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار مؤخراً على مدينة بريدة والمراكز التابعة لها، التي نتج عنها أضرار مادية في عدد من المساكن والمركبات.وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم عبدالرحمن بن محمد السعيد، أن توجيه سمو أمير منطقة القصيم نص على أن تبدأ اللجان المرحلة الأولى من العمل باستقبال المتضررين وتسجيل بياناتهم بدءًا من اليوم السبت, وذلك بمدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة, ولمدة 20 يوماً قادمة.وقال السعيد : إن فترة عمل اللجان صباحية ومسائية لإعطاء فرصة أكبر للمتضررين, لافتاً إلى أن إمارة المنطقة تهيب بالمواطنين المتضررين كافة التقدم خلال الفترة المحددة مصطحبين معهم صورة من الهوية الوطنية وصورة من الملكية إن وجدت, وصورة فوتوغرافية توضح مكان الضرر ورقم لوحة السيارة بالنسبة للسيارات المتضررة مع أوراق ملكيتها.وأضاف المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أن المواطنين المتضررين في محافظات ومراكز المنطقة عليهم التقدم لمقر المحافظة التي يتبع لها سواءً كان مركز أو غيره، بشكل مباشر لوجود لجان مشكلة لحصر الأضرار.// انتهى //23:57ت م0128