الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسحقق زوجي المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي وعبدالعزيز أبو شليبي المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة بيلاروسيا الدولية ، ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي التصنيفية والتي اختتمت منافساتها مساء اليوم بمدينة مينسك .وقدم الخضراوي وأبو شليبي مستوى رائع من خلال مشاركتهم بالبطولة بعد تأهلهما لدور الـ 8 و من ثم إلى دور الـ4 .من جهته قدم زوجي المنتخب السعودي هذا الإنجاز لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ولنائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على ما قدماه لهما وحرصهم على تطوير الرياضة السعودية وكرة الطاولة خاصة وإتاحة الفرصة لهما للاحتراف في الدوري الإسباني والدوري الألماني .// انتهى//00:10ت م0129