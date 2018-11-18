واشنطن 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسقال البيت الأبيض اليوم إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اجتمع مع مع رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة بيتر أونيل من في بورت مورسبي.وقال بيان البيت الأبيض إن الطرفين بحثا الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص الأمريكي في التنمية الحالية والمستقبلية في بابوا غينيا الجديدة وأهمية استمرار الاستثمار في تحقيق إمكانات هائلة لبابوا غينيا الجديدة ودفع النمو المستدام في المنطقة.// انتهى //00:53ت م0130