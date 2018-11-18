بيروت 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسأعلنت لجنة المتابعة للمهجرين الفلسطينيين من سوريا عن ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء التعذيب في سجون نظام الأسد إلى أكثر من 560 ضحية من بينهم أطفال ونساء .وأكدت اللجنة في بيان اليوم ، قضاء اللاجئ الفلسطيني محمد أنيس بدوان "أبو عمر" تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري التابع لنظام الأسد بريف دمشق، بعد اعتقال دام أكثر 4 سنوات، وفق ما أعلنت عنه العائلة.وذكرت اللجنة أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد كانت قد اعتقلت بدوان أثناء خروجه لاستلام مساعدات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا خلال حصار مخيم اليرموك عام 2014 وهو من أبناء مخيم اليرموك جنوب دمشق، ويبلغ من العمر 56 عاماً، ومتزوج ولديه 3 أطفال.وكانت منظمات حقوقية فلسطينية وجهت نداء إلى المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان طالبت فيها بالكشف عن مصير المعتقلين في سجون نظام الأسد في سوريا ووضع حد لعمليات التنكيل والتعذيب حتى الموت التي تتبعها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام والمليشيات الداعمة له.// انتهى //01:07ت م0131