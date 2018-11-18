الخرطوم 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسعقدت منظمة الإيغاد اجتماعًا طارئًا بأديس أبابا على مستوى مجلس الوزراء للتداول حول مسار تنفيذ اتفاقية السلام الخاصة بدولة جنوب السودان.وأوضح وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد في تصريح صحفي: أن الإيغاد على المستوى الوزاري ثمنت الجهود المبذولة على الأرض خاصة فيما يلي حرص الأطراف على تنفيذ الاتفاقية ووقف إطلاق النار وإشاعة روح طيبة في دولة الجنوب تساعد على تنفيذ الاتفاق.وأضاف أن الاجتماع شدد على أهمية مضاعفة جهود الإيغاد الخاصة بإنفاذ بنود الاتفاقية الأخرى والتأكد من تنفيذ كل البنود في مواقيتها خاصة فيما يتعلق بالجوانب الامنية.وبين أن اللقاء أمن على ضرورة تعزيز الترتيبات الخاصة بالفصل بين القوات وإيجاد قوات مشتركة تتمكن من تولي المهام الأمنية في جنوب السودان بعد انتهاء الفترة الانتقالية.//انتهى//01:09ت م0132