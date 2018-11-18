اقتصادي / الجزائر تستضيف الندوة الوزارية حول المالية والاستثمار لدول خمسة زائد خمسة
الأحد 1440/3/10 هـ الموافق 2018/11/18 م واس
الجزائر 09 ربيع الأول 1440هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واس
تستضيف الجزائر غداً ، الندوة الوزارية الثالثة حول المالية والاستثمار لدول الحوار خمسة زائد خمسة ، بمشاركة وزراء مالية كل من أسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال ونظرائهم من اتحاد المغرب العربي من الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا .
وسيبحث الوزراء المشاركون في الندوة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما مسائل تبادل المعلومات والاستعلامات في ميدان الجمارك وميادين السياسات الضريبية التي تهدف لانشاء الاستثمار وتساعد على تطوير التكنولوجيات المالية.
كما سيتم التطرق إلى المسائل المالية والاستثمار المتعلقة بالتغيرات المناخية والتحول في مجال الطاقة.
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