الجزائر 09 ربيع الأول 1440هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واستستضيف الجزائر غداً ، الندوة الوزارية الثالثة حول المالية والاستثمار لدول الحوار خمسة زائد خمسة ، بمشاركة وزراء مالية كل من أسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال ونظرائهم من اتحاد المغرب العربي من الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا .وسيبحث الوزراء المشاركون في الندوة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما مسائل تبادل المعلومات والاستعلامات في ميدان الجمارك وميادين السياسات الضريبية التي تهدف لانشاء الاستثمار وتساعد على تطوير التكنولوجيات المالية.كما سيتم التطرق إلى المسائل المالية والاستثمار المتعلقة بالتغيرات المناخية والتحول في مجال الطاقة.// انتهى //01:47ت م0133