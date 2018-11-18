لندن 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واستأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، إلى المباراة النهائية لبطولة الماسترز الختامية لموسم كرة المضرب في لندن، وذلك بعد فوزه، اليوم في نصف النهائي على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون الرابع (6-2) و(6-2).ويلتقي ديوكوفيتش غدًا الالماني ألكسندر زفيريف الثالث والذي أقصى النجم السويسري المصنف ثانيًا بفوزه عليه 7-5 و7-6 (7-5).// انتهى //02:27ت م0134