بورت مورسبي 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واستواصل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) غدًا أعمالها في بورت مورسبي عاصمة بابوا غينيا الجديدة في يومها الثاني.وطغى على بداية القمة اليوم الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، كما ناقش ممثلو 21 دولة تأثير الصراع بين القوتين الاقتصاديتين على بقية دول العالم.ومن المتوقع صدور بيان ختامي مشترك غدًا الأحد.// انتهى //05:32ت م0137