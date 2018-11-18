جلال أباد 09 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 17 نوفمبر 2018 م واسقتل 30 مسلحًا أمس في عملية اقتحام للقوات الحكومية الأفغانية لمخابئ تابعة لحركة "طالبان" في منطقة خوجياني بمقاطعة نانجرهار شرق أفغانستان.وأفادت حكومة المقاطعة، في بيان، بأن قوات الحكومة استهدفت مخابئ للحركة في بلدة بمنطقة خوجياني في وقت متأخر من أمس الجمعة ما أسفر عن مقتل 30 متمردًا، وإصابة عدد من المسلحين وتدمير خمس مواقع للجماعة المتمردة.ولم يصب أي من قوات الأمن والمدنيين على إثر هذه العملية، في حين ستواصل قوات الأمن الأفغانية استهداف المتمردين في كل مكان بالمقاطعة.// انتهى //05:39ت م0138