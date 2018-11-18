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الأحد 1440/3/10 هـ الموافق 2018/11/18 م واس
الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك يلقي الخطاب السنوي ويفتتح أعمال السنة الشوريَّة الجديدة.. غداً
خادم الحرمين يكرم المميزين من أبناء وبنات القصيم
هنأ رئيس لاتفيا بذكرى الاستقلال .. خادم الحرمين لملك المغرب وسلطان عمان: حريصون على تعزيز علاقاتنا
ولي العهد يبعث برقيات تهنئة للملك محمد السادس والسلطان قابوس وفيجونس
أمير مكة يتوج الفائزين بالبطولة الدولية لجمال الجواد العربي
أمير الشرقية يرعى فعاليات اللقاء السنوي الـ 15 للجهات الخيرية
أمير المدينة يؤكد على الرقي بالعمل الخيري
أمير القصيم يوجه بتشكيل لجان لحصر أضرار السيول
بدر بن سلطان: زيارة خادم الحرمين نقطة تحول في مسيرة الجوف
بـ «لم ثلاثية».. خالد بن سلمان يكذب الـ «واشنطن بوست»
رئيس المالديف يستقبل منصور بن متعب
الربيعة: 84.7 مليار دولار مساعدات سعودية لـ 79 دولة
المملكة تناشد قيادة ميانمار باحتضان شعبها دون تمييز أو محاباة
الإمارات: استهداف المملكة وقيادتها لن ينجح
سلطنة عمان تحتفي بيومها الوطني الـ48
الحوثي يعبث بأكبر مخزون غذائي في اليمن
الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم العراق
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