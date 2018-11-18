الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك يلقي الخطاب السنوي ويفتتح أعمال السنة الشوريَّة الجديدة.. غداًخادم الحرمين يكرم المميزين من أبناء وبنات القصيمهنأ رئيس لاتفيا بذكرى الاستقلال .. خادم الحرمين لملك المغرب وسلطان عمان: حريصون على تعزيز علاقاتناولي العهد يبعث برقيات تهنئة للملك محمد السادس والسلطان قابوس وفيجونسأمير مكة يتوج الفائزين بالبطولة الدولية لجمال الجواد العربيأمير الشرقية يرعى فعاليات اللقاء السنوي الـ 15 للجهات الخيريةأمير المدينة يؤكد على الرقي بالعمل الخيريأمير القصيم يوجه بتشكيل لجان لحصر أضرار السيولبدر بن سلطان: زيارة خادم الحرمين نقطة تحول في مسيرة الجوفبـ «لم ثلاثية».. خالد بن سلمان يكذب الـ «واشنطن بوست»رئيس المالديف يستقبل منصور بن متعبالربيعة: 84.7 مليار دولار مساعدات سعودية لـ 79 دولةالمملكة تناشد قيادة ميانمار باحتضان شعبها دون تمييز أو محاباةالإمارات: استهداف المملكة وقيادتها لن ينجحسلطنة عمان تحتفي بيومها الوطني الـ48الحوثي يعبث بأكبر مخزون غذائي في اليمنالاتحاد الأوروبي مستعد لدعم العراق// يتبع //06:31ت م0003