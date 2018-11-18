وركزت الصحف على عدد من القضايا في الشأن المحلي والإقليمي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( الدرس الروسي ): منذ اليوم الأول لقضية مقتل المواطن جمال خاشقجي سجلت موسكو حضوراً عقلانياً يترجم الأسلوب الروسي في التعامل مع الأحداث خاصة تلك المتعلقة بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، الخارجية الروسية علقت على بيان النائب العام السعودي حول قضية خاشقجي من خلال ذات المسار الرصين بما يتناسب مع أهميته من جهة، وما تقتضيه المرحلة الحالية من وجوب التعامل بواقعية مع أي حدث بعيداً عن لغة المؤامرة من جهة أخرى ، الموقف الروسي يمثل قمة النضوج في الطرح والمنطق من خلال وضع الأمور في نصابها الصحيح حيث تم التأكيد أولاً على أن لا أساس للتشكيك في قدرة السلطات السعودية على التعامل مع هذه القضية بمستوى مناسب من المهنية، كما شددت موسكو على «أن تسييس مثل هذه القضايا أمر غير مقبول وأن من الضروري حلها في الفضاء القانوني حصراً».ورأت أن البيان الصادر عن روسيا غلب عليه المنطق حيث يعبر عن قراءة عميقة لتسلسل الأحداث باحثاً كما يبحث العقلاء والمنصفون عن الحقيقة فهو يشير إلى أهم حقيقة وهي أن المملكة اتخذت منذ البداية نهجاً لتنفيذ تحقيق دقيق وموضوعي في هذه القضية بما في ذلك تعاونها مع السلطات التركية، وهو ما يعني أن لا مجال للمزايدات وتأجيج الرأي العام الدولي باستخدام وسائل إعلام مدفوعة الأجر لتجريم دولة بأكملها على فعل يجرمه القانون السعودي كما تجرمه باقي قوانين العالم ارتكبه مجموعة من الأشخاص يطالب السعوديون قيادةً وشعباً قبل غيرهم باستكمال التحقيقات معهم وتقديم المدانين منهم إلى المحاكمة في المملكة تحقيقاً للعدالة.واختتمت بالقول من يقرأ التاريخ ويتابع الأحداث يدرك حتماً أن السياسة الروسية أبعد ما تكون عن الضعف أو التردد في اتخاذ القرارات، وكما أنها تعتمد أسلوب النفس الطويل في التعامل مع ما يعنيها من شؤون إلا أنها لا تميل مطلقاً إلى سياسة خلط الأوراق وممارسة الضغوط لكسب مصالح قصيرة المدى على حساب علاقاتها الخارجية، فهي كقوة عظمى ترى أن من المهم الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وكذلك استقرار أسعار الطاقة ولكن بمنظور التوازي لا بأسلوب الفرض ولا الإملاءات كما هو الحال بالنسبة للأوروبيين وإلى حد ما بعض المؤسسات الأميركية عندما ترتدي ثوب التبشير بالديموقرايطة وتلعب على حبال حقوق الإنسان.// يتبع //06:32ت م0004