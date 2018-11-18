وفي موضوع متصل، كتبت صحيفة " عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( بيان النيابة وإخراس المتربصين ): وصدت المملكة العربية السعودية _ممثلةً في قضائها المستقل_ الباب في وجوه الانتهازيين المرتزقة شذاذ الآفاق الذين انحلوا من المبادئ الإنسانية الرفيعة، بعد بيان النيابة العامة فيما يتعلق بقضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، فأخرست الأبواق التي توهم الناس أنها تنافح وتدافع عن خاشقجي، محاولةً تسييس القضية، توزّع الاتهامات في كل الاتجاهات تبرئ المتهمين وتدين الأبرياء.وأثبت بيان النيابة العامة استقلالية القضاء السعودي ونزاهته ما يضمن استعادة الحقوق ووضع الأمور في نصابها الصحيح رغم الانفلات الإعلامي المعادي الذي يشعل فتيله بعض الإعلام التركي وتحتويه قناة الفتنة في دويلة الشر بإيعاز من تنظيم الحمدين الإرهابي الذي لا يرى الناس إلا (بعين طَبْعِه).واختتمت بالقول أغلقت القيادة السعودية بحكمتها وحنكتها وحزمها وعدلها الأبواب في وجوه المتربصين الذين يريدون امتطاء بغال الفتنة والشر ليس من أجل إحقاق الحق وردّه إلى أهله، بل للإثارة وصناعة الفرقة والقلاقل بين الشعوب.إن سياسة المملكة العربية السعودية قائمة على العدل والإنصاف منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وثابتة ومستمرة على ذلك ما دامت لحمة قياداتها الحكيمة الرزينة على مرّ السنين بشعبها الأبي المقدام.// انتهى //06:33ت م0005