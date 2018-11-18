طرابلس 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من أجل حل المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل في البلديات، وتطرق المجلس للمشاريع الخدمية التي توقف العمل بها منذ سنوات، داعيًا إلى العمل على استكمالها.واهتمت بتصريحات رئيس المجلس الرئاسي فايز السّراج، وتأكيده أن قمة باليرمو حول ليبيا جرت بشكل جيد للغاية، وأفضل مما كان يتوقع، مشيرًا إلى أن البلاد تحتاج إلى دستور يتضمن القانون الانتخابي، الذي يستحيل بدونه إجراء انتخابات وطنية.وأشارت الصحف إلى لقاء قائد عام الجيش المشير خليفة حفتر وفدًا من أعيان قبائل وحكماء ونشطاء منطقة الجفرة ومحيطها إضافة إلى أعيان ومشائخ قبائل المحاميد في سبها وضواحيها لمناقشة أوضاع الجنوب الليبي، وتأمينه.وتطرقت إلى بيان بعثة الأمم المتحدة وإعرابها عن قلقها العميق إزاء المواجهات الأخيرة بين قبيلتي المشاشية والمقارحة، وعرضت مساعيها الحميدة، داعية إلى ضبط النفس ووقف التصعيد ومواصلة الحوار، معربةً عن تعازيه لأسر الضحايا والشفاء العاجل للجرحى.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع في المنطقة العربية، مخبرةً عن التقدم الذي يحرزه الجيش اليمني على ميليشيا الحوثي الانقلابية بمعاونة قوات التحالف العربي، وعن الوضع السياسي في العراق في ظل الضغوطات التي يتعرض لها رئيس الوزراء العراقي من الكتل السياسية التي تعيق تكمله تشكيل حكومته، وعن الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية.// انتهى //07:39ت م0007