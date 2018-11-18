الخرطوم 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على المباحثات التي أجراها الرئيس السوداني عمر البشير في أديس أبابا، مع نظيره التشادي إدريس ديبي امس والتي تركزت حول سبل تعزيز التنسيق بين البلدين لإنجاح مبادرته الخاصة بتحقيق السلام بدولة أفريقيا الوسطى.وأشارت الصحف إلى قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس ، تظاهرة لصحفيين فلسطينيين ودوليين في رام الله في الضفة الغربية.ولفتت الانتباه إلى سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس على قرى ومواقع عسكرية جديدة في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.وقالت الصحف إن منظمة "اليونيسف" أعربت عن صدمتها الكبيرة إزاء التقارير التى تشير إلى مقتل ما يزيد عن 30 طفلاً في أعمال العنف التي حدثت مؤخراً في قرية الشعفة في شرق سوريا.وسلطت الضوء على عثور خفر السواحل الإيطالي أمس، على جثتي مهاجرين قبالة سواحل جزيرة سردينيا فيما اعتبر ثمانية آخرون في عداد المفقودين.// انتهى //09:29ت م0009