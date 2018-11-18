أبها 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واستواصل الكلية التقنية بأبها استقبال طلبات التسجيل في المرحلة الرابعة من برنامج "اتقن" للتدريب المجتمعي،عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.ctc.tvtc.gov.saووأضح عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان أن المرحلة الرابعة التي تستمر لمدة أربعة أسابيع بدأت بقبول 48 متدرباً في قسم الإلكترونيات " صيانة الجوال " وقسم تقنية الحاسب الآلي " برنامج الأمن السيبراني " .وأضاف أن هذه الدورات تأتي في سياق تلبية رغبات المواطنين في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات ،مشيراً إلى أن الكلية تمنح المتدربين عقب اجتياز الدورة شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وبين آل عثمان أن التسجيل مستمر بمقر الكلية بأبها في ثمانية تخصصات تقنية " الكهرباء والتمديدات المنزلية وشبكات الحاسب الآلي السلكية واللاسلكية وتطوير الواجهة الأمامية لمواقع الانترنت وصيانة السيارات وصيانة أجهزة الحاسب الالي والدعم الفني ومقدمة في المايكروسوفت أوفيس والروبوت والذكاء الاصطناعي وتطوير واجهات التطبيقات".وأفاد أن مدة كل برنامج أربعة أيام بواقع 16 ساعة تدريبية تبدأ من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساءً .// انتهى //09:35ت م0010