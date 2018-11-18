نجران 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واستقيم فروسية نجران،غداً سباقها الخامس للعام الحالي 1440هـ، على دعم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-،وذلك على ميدان الفروسية بنجران.وأفاد أمين عام فروسية نجران محمد بن مهدي غشام،أن السباق يتكون من أربعة أشواط، مسافاتها 1600 متر،خصص الشوط الأول للأفراس إنتاج،والشوط الثاني لجياد الإنتاج المبتدئة والثالثة،فيما خصص الشوط الثالث لجياد الإنتاج مفتوح الدرجات،والشوط الرابع الرئيسي سيكون لجياد الإنتاج المبتدئة مواليد 2015م.//انتهى//09:43ت م0011