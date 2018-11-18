تبوك 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسيشارك مكتب الضمان الاجتماعي النسوي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، ممثلاً بقسم التمكين بالمهرجان الأول للتراث والصناعات اليدوية الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، والمقامة فعالياته حالياً بمتنزه الأمير فهد بن سلطان.وأفادت رئيسة وحدة التمكين بمكتب الضمان الاجتماعي النسوي بمنطقة تبوك جواهر الخثعمي، أن المشاركة تمثلت بإقامة ركن تعريفي يهدف إلى نشر ثقافة التمكين والخدمات التي يقدمها لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من توفير فرص وظيفية لهم، يتم من خلاله توزيع المطويات والنشرات التوعوية والتعريفية، إضافةً للإجابة على استفسارات الزائرين حول مبادرة "تمكين".وأشارت إلى أن مبادرة " تمكين" هي إحدى المبادرات المجتمعية التي تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنفيذها بهدف إلى تحويل مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل إلى أفراد فاعلين في المجتمع من خلال الإسهام في إيجاد فرص وظيفية لهم وفق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة ـ حفظهما الله ـ، الهادفة لتمكين المرأة من الإسهام في المسيرة التنموية للمملكة وفق رؤية 2030 .// انتهى //09:54ت م0012