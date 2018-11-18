القاهرة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسأولت الصحف المصرية الصادرة اليوم اهتماماً بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة 8 قرارات ضد إسرائيل منها 7 لصالح فلسطين، في مقدمتها التأكيد على تقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين وأهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".وتناولت إعلان المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن جريفيث عن تقديم جميع الأطراف المتصارعة "تأكيدات قاطعة" بالتزامها بحضور محادثات سلام ستعقد قريبا في السويد.وتحدثت صحف القاهرة عن استئناف العراق صادراته من نفط كركوك التي توقفت قبل عام بسبب الخلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل، موضحة أنه سيتم استئناف التدفقات عند مستوى 50- 100 ألف برميل يوميا.وأشارت إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في محاولة جديدة لإنقاذ منصبها، سارعت لملء الفراغ الوزاري الذي تسببت فيه استقالة نحو 7 وزراء الأسبوع الماضي، احتجاجاً على الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج البريطاني.وفي متفرقات أخرى تحدثت الصحف المصرية عن تسلم القاهرة رئاسة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي لمدة عامين خلفاً للمكسيك، وموافقة مصر على الهيكل المقترح للوظائف القيادية بمفوضية الاتحاد الإفريقي.// انتهى //09:55ت م0013