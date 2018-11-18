نجران 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واستواصل الكلية التقنية بنجران ممثلةً في مركز خدمة المجتمع، استقبال طلبات المتقدمين على برامج التدريب المجتمعي "أُتقن"، الذي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مرحلته الرابعة، تحقيقاً لمسؤوليتها الاجتماعية والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع واستثمار الإمكانيات المادية المتوفرة في الكلية لخدمة المجتمع.وأبان المتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق, أن التسجيل مستمر في برامج التدريب المجتمعي "أُتقن" في مرحلته الرابعة في عدد من التخصصات من ضمنها مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، والكهرباء والتمديدات المنزلية، وصيانة السيارات، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، والهواتف المتنقلة، ومقدمة في مايكروسوفت" أوفيس ".وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ الدورات التدريبية خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الثامنة مساءً، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك الدورات، حيث حددت مدة كل دورة تدريبية بأربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية، والتسجيل متاح عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر للمؤسسة https://ctc.tvtc.gov.sa.// انتهى //09:55ت م0014