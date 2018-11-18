القاهرة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسصدر العدد الجديد من مجلة الطفولة والتنمية التابعة للمجلس العربي للطفولة والتنمية وهي المجلة العلمية والأكاديمية المحكمة التي تهدف إلى نشر الفكر العلمي المستنير المعنية بمعالجة قضايا الطفولة في الوطن العربي، من خلال بحوث علمية أكاديمية، يقوم بها باحثون وخبراء وأساتذة من كل أرجاء الوطن العربي.وتناول العدد موضوع "الطفل والعنف" ليبرز أشكاله ومظاهره وانعكاساته على شخصية الطفل.كما ركز العدد على موضوع يمثل خطورة على الطفل العربي، وهو العنف الذي يتعرض له على نطاق واسع وبصور مختلفة ويبرره الكثيرون بأنه وسيلة يتم اللجوء إليها في تربية أطفالهم ظنا منهم أن الإيذاء تربية والتخويف تربية، رغم نتائجه السلبية والخطيرة فيما بعد.واشتمل ملف العدد حول "الطفل والعنف" على أربعة موضوعات هي: "جذور العنف ومأسسته التربوية" و"العنف المدرسي: العوامل والآثار وآليات التدخل العلاجي" ، و"الطفل والعنف"، إلى جانب عرض للدليل الذي أعده المجلس العربي للطفولة والتنمية بعنوان "الدليل الاسترشادي لحماية الطفل العربي ذي الإعاقة من الإساءة".وضم العدد أيضا مجموعة من المقالات والدراسات هي: "التنشئة الاستهلاكية في كتب التربية الأسرية بالمرحلة الإبتدائية في المملكة العربية السعودية في ضوء معايير المنظمة الدولية لحماية المستهلك" لكل من الدكتور فهد العميري والأستاذة سارة بنت مبروك الثعلبي من كلية التربية بجامعة أم القرى، و"تقييم الجودة في الروضات الحكومية بالمدينة المنورة" لكل من الدكتورة نهلة قهوجي والدكتورة رجاء رزيق الحجيلي من قسم دراسات الطفولة بجامعة الملك عبد العزيز، و"ثقافة الأطفال بين التخطيط والسلوك في المنظور العام" ، إلى جانب استعراض لفعاليات الطفولة في المنطقة العربية (2017 – 2018) ، وعرضا لكتاب "قصص وروايات الأطفال".// انتهى //09:58ت م0015