الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسشاركت وزارة الصحة في الحملة التوعية عن المضادات الحيوية التي نفذها المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بالمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة تزامنًا مع "الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية" ووجهت رسائل الحملة إلى أفراد المجتمع متضمنة أهمية استعمال المضادات الحيوية بوصفة طبية، والحرص على استخدام المضاد الحيوي حسب الفترة الزمنية المحددة من الطبيب، وعدم مشاركة المضاد مع الآخرين.وجرى التركيز في الحملة على أهمية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية في المستشفيات من خلال الزيارات الميدانية للمستشفيات للتأكيد من ضرورة اختيار المضاد الحيوي والجرعة والمدة المناسبة بحسب حالة المريض بهدف الحصول على نتيجة إيجابية لتحسن حالته ولمنع حدوث مقاومة للمضاد الحيوي.يذكر أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء إنتشارها ، كما يعمل على تعزيز الصحة، وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة في هذا المجال.// انتهى //10:05ت م0017