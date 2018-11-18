إسلام آباد 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واستابعت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء عمران خان لتحسين الاقتصاد الوطني.وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن للقضاء على الخلايا الإرهابية المختبئة في المدن الباكستانية.وتطرقت إلى مساعي إسلام آباد وكابل لتحسين العلاقات بين باكستان وأفغانستان بشكل يخدم مصالح شعبي البلدين.وأشارت إلى تحرك المؤسسات الوطنية في باكستان لمكافحة الحملة الإعلامية التي تقودها بعض المؤسسات الإعلامية ضد مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وأخبرت في الشأن الأمني عن مقتل شخصين وإصابة عشرة بجروح جراء انفجار وقع في مدينة كراتشي جنوب باكستان.وتابعت في الوضع الإقليمي نجاح قوات الجيش اليمني في انتزاع مناطق جديدة من قبضة المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.وأشارت إلى الجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم عملية المصالحة الأفغانية بشكل ينهي الحرب الجارية في هذا البلد منذ عقود.// انتهى //10:08ت م0018