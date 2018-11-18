رام الله 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم ، ثلاثة شبان فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية ومحليه في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: داوود محمود الخطيب ، من سكان مخيم عايدة شمال بيت لحم، ومالك عماد سلامة من بيت جالا غربا، ومحمود يوسف عيبات من منطقة هندازة شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.// انتهى //10:10ت م0019