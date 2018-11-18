قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم
الأحد 1440/3/10 هـ الموافق 2018/11/18 م واس
رام الله 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم ، ثلاثة شبان فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ومحليه في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: داوود محمود الخطيب ، من سكان مخيم عايدة شمال بيت لحم، ومالك عماد سلامة من بيت جالا غربا، ومحمود يوسف عيبات من منطقة هندازة شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
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