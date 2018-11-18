عمّان 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، موافقة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز ، على توصيات جديدة للفريق المكلّف بمراجعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، تتضمّن استرداد مبالغ ماليّة تمّ صرفها دون وجه حقّ في عدد من المؤسّسات.وسلطت الصحف الضوء على الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب الأردني اليوم؛ لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.واهتمت بتصويت الجمعية العام للأمم المتحدة، على قرار يقضي بعدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد تأييد 153 دولة مقابل اعتراض خمسة وامتناع عشرة عن التصويت.// انتهى //10:13ت م0020