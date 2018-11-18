رام الله 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على رفض "كافة المشاريع المشبوهة والمؤامرات التي تستهدف تصفية" القضية الفلسطينية.وأشارت الصحف إلى قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية مسيرة سلميه للاتحاد الدولي للصحفيين مطالبة سلطات الاحتلال باحترام بطاقة الصحافة الصادرة من الاتحاد، وتسهيل حرية حركة الصحفيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات بحقهم على حاجز قلنديا الاحتلالي، مما أسفر عن إصابة عشرات الصحفيين الدوليين والفلسطينيين، بحالات اختناق.وسلطت الضوء على مغادرة الوفد المصري، أمس السبت، قطاع غزة من خلال معبر بيت حانون "إيرز" متجهاً إلى تل أبيب، في إطار اللقاءات التي يجريها الوفد مع قيادة حركة حماس، ومسؤولين من السلطة الفلسطينية في رام الله، وكذلك المسؤولين الإسرائيليين في إطار حراكه لتثبيت تفاهمات 2014، وكذلك ملف المصالحة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،أن سياسة إدارة ترمب الشرق منحازة بشكل أعمى للاحتلال وبطريقة لا يمكن لفريق ترمب التغطية عليها من خلال أحاديثهم المبعثرة عن خطة سلام مزعومة، أو عن حل دولتين حولته قرارات ترمب إلى أثر بعد عين.// انتهى //10:36ت م0025