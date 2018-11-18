عام / رئيس الوزراء الباكستاني يبدأ زيارة رسمية إلى دولة الإمارات
الأحد 1440/3/10 هـ الموافق 2018/11/18 م واس
إسلام آباد 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس
بدأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين.
وأوضح التلفزيون الحكومي الباكستاني أن وفداً رفيع المستوى يرافق عمران خان في الزيارة يضم وزراء المالية والبترول والطاقة والتجارة.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي أن عمران خان سيجرى مباحثات ثنائية مع القيادة الإماراتية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.
// انتهى **
10:50ت م
0026