إسلام آباد 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسبدأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين.وأوضح التلفزيون الحكومي الباكستاني أن وفداً رفيع المستوى يرافق عمران خان في الزيارة يضم وزراء المالية والبترول والطاقة والتجارة.وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي أن عمران خان سيجرى مباحثات ثنائية مع القيادة الإماراتية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.// انتهى **10:50ت م0026