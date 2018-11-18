جيزان 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واستفقد وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ مساء أمس مقر قرية جازان التراثية بالجنادرية , واطلع على آخر استعدادات المنطقة للمشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة .وعبر المديميغ عن سعادته بما شاهده من استعداد للوصول إلى مشاركة لمتميزة بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة تكعس الجانب التاريخي والحضاري للمنطقة .وأثني على جهود اللجنة التنفيذية العاملة بالقرية ، متمنيا أن تكون مشاركة المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية ٣٣ للعام الحالي متميزة ومتجددة وتنقل تراث وثقافة المنطقة ما وصلت إليه من تقدم تنموي واقتصادي وحضاري.// انتهى //10:53ت م0027