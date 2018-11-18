الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسقدّم مستشفى عفيف العام خدماته لعدد (164050) مراجع خلال العام الماضي حيث تعامل قسم الطوارئ مع (103224) حالة فيما راجع العيادات الخارجية للمستشفى (60826) مريض.وأوضحت صحة الرياض أنه تم تنويم (3912) حالة مرضية بمختلف الأقسام والتخصصات الطبية فيما تم إجراء ، (163147) فحصاً مخبرياً وشعاعياً حيث أجرى مختبر المستشفى (142434) فحصاً، بينما تم إجراء (20713) فحصاً شعاعياً.وفي السياق نفسه بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية بقطاع عفيف والبالغ عدد 34 مركزاً صحياً ( 309650) مراجع .جدير بالذكر أن مستشفى عفيف العام شهد إطلاق مبادرة برنامج "دوائي" ، وهو برنامج إلكتروني لصرف أدوية الأمراض المزمنة ومتابعتها بهدف تقديم خدمة صحية متميزة للمستفيدين من خدماته ، حيث يتميز البرنامج بسهولة تسجيل المستخدمين ،و يقوم "دوائي" بتسجيل بيانات أي مراجع يستخدم أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري ، والضغط ، والكولسترول ،والغدة الدرقية ، والصرع ،والأمراض النفسية ، وغيرها مما يسهم في تنظيم ومنع ازدواجية الصرف بين المراكز الصحية ، والمستشفيات ، وذلك حفاظاً على أن يصل لكل مراجع دواءه في الوقت المحدد حسب تسجيل الصيدلي للتواريخ (شهر - ثلاثة اشهر - أو أكثر أو أقل من ذلك).كما أن البرنامج يقوم بإرسال رسائل تذكيرية للمراجع قبل موعد الصرف آلياً، و يتيح معرفة إحصائيات عدد المراجعين للأمراض المزمنة ويحتفظ بإحصائيات الأدوية المستهلكة بشكل شهري أو سنوي في أي وقت.// انتهى //10:54ت م0028