بيروت 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم باستمرار غياب أي مؤشر أو تحرك جدي باتجاه ايجاد صيغة حل للعقدة التي برزت في اللحظة الاخيرة وعرقلة إعلان التشكيلة الحكومية على الرغم من المشاورات والاتصالات المكثفة التي جرت بين الفرقاء المعنيين للاتفاق على صيغة حل ترضي جميع الأطراف.وأشارت الصحف إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة ثمانية قرارات ضد إسرائيل منها سبعة لصالح فلسطين وتؤكد حقوق شعبها في حين تعلق القرار الثامن بضرورة انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان التي احتلتها عام 1967م.وتحدثت عن تحذير نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال مشاركته في منتدى لقادة شركات عقد عشية افتتاح قمة آبيك أمس من أن العقوبات والضغوط الأمريكية على الصين باقية حتى تغير بكين ممارساتها التجارية.ولفتت إلى تمكن قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بقوات التحالف العربي أمس من تحرير مواقع جديدة من قبضة الميليشيات الحوثية في مديريتي مقبنة وجبل حبشي غربي محافظة تعز.// انتهـى //11:03ت م0029