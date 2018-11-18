نجران 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسنفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران اليوم ،ورشة عمل تعريفية للبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية (الدفعة الثانية) 2018-2019 م، وذلك بفندق جلوريا ان نجران.وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران علي آل جليدان ان ورشة العمل تهدف الى التعريف بأخلاقيات المهنة للممارس الصحي،والاحترافية في العمل، ومكافحة العدوى،والأمن والسلامة،إضافة الى التعريف بحقوق وواجبات الموظف،مبيناً ان البرنامج التدريبي يستمر لمدة 6 أشهر، ويستهدف 279 متدرباً من خريجي الدبلومات الصحية في تخصصات اسعاف وطوارئ،و صيدلة, وتأمين صحي،ومختبرات،ومعلوماتية صحية.//انتهى//11:08ت م0030