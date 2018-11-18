بغداد 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالجهود المبذولة لاستكمال التشكيلة الوزارية في البلاد, والتي مازالت 8 حقائب وزارية شاغرة فيها ,بينها حقيبتا الدفاع والداخلية ، مشيرة إلى أن عدم اتفاق الكتل السياسية على تسمية مرشحين لهذه الحقائب قد يدفع رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي إلى اتخاذ قرار حاسم ربما يتمثل بالاستقالة .وتطرقت صحف اليوم إلى الأوضاع الأمنية في المدن والمحافظات العراقية التي تم تحريرها من تنظيم "داعش" الإرهابي بخاصة محافظة الأنبار الحدودية.وفي الشأن الاقتصادي أبرزت الصحف توقعات صندوق النقد الدولي، بأن تصل نسبة النمو الاقتصادي في العراق وفي غيره من الدول النفطية إلى 0.9% خلال العام المقبل 2019 ,محذراً في الوقت نفسه من تقلبات اسعار النفط.// انتهى //11:23ت م0032