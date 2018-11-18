الباحة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسالتقى معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، بمكتبه بالمدينة الجامعية بالعقيق اليوم, سفير مملكة السويد لدى المملكة يان كنوتسون.وفي بداية اللقاء رحب الدكتور الحسين بالسفير السويدي، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتعاون المشترك في المجالات كافة.من جهته أعرب السفير السويدي عن شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة على استقباله وإثرائه بالمعلومات الأكاديمية والعلمية داخل الجامعة، واعتزازه بما سمعه من شرح مفصل عن المسيرة العلمية والتعليمية لهذا الصرح العلمي والتعليمي.وقد جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بالتعاون الدولي والتبادل الثقافي بين الجامعة ومؤسسات التعليم بمملكة السويد، خاصة وأن الجامعة لها علاقة وثيقة ببعض الجامعات السويدية ولها مبتعثين في بعض تلك الجامعات.وفي نهاية اللقاء قدّم معالي مدير جامعة الباحة هدية تذكارية للسفير السويدي بهذه المناسبة.// انتهى //11:26ت م0033