القاهرة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسبدأت اليوم بالقاهرة أعمال المؤتمر الإقلیمي رفیع المستوى حول "تطویر أداء عملیات حفظ السلام: من صیاغة ولایة البعثة حتى خروجھا" الذي ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام على مدى يومين بمشاركة عدد من الدبلوماسيين الأجانب وجون بییر لاكروا وكیل السكرتیر العام للأمم المتحدة لعملیات حفظ السلام.ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات من بينها ولایات مھام حفظ السلام: الصیاغة والتخطیط والتنفیذ واستراتیجیة الخروج، جاھزیة القوات وبناء قدرات القیادات العلیا والمتوسطة، بما في ذلك التجھیزات والمعدات المطلوب توافرھا والسلوك والانضباط، وسلامة وأمن قوات حفظ السلام، تكامل أداء البعثات، مجمل أداء البعثة، وتعزیز مشاركة المرأة في عملیات حفظ السلام، والإطار الإرشادي الاستراتیجي للقوات الشرطیة، شكل ومستوى المشاركة.ویشارك في المؤتمر مجموعة من مسؤولي الدول المساھمة بقوات عسكریة وشرطیة في عملیات حفظ السلام، إضافة إلى الدول والجھات المانحة، وممثلي المنظمات الدولیة والإقلیمیة، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفریقي وجامعة الدول العربیة وقادة البعثات ،فيما من المقرر إعداد ملخص للمناقشات وتقدیمھا كمساھمة في عملیة إصلاح عملیات حفظ السلام الجاریة.// انتهى //11:27ت م0034