اجتماعي / جمعية (سُكّر) تختتم ندوة "المستجدات في السكري"
الأحد 1440/3/10 هـ الموافق 2018/11/18 م واس
المدينة المنورة 10 ربيع الأول 1440هـ الموافق 18 نوفمبر 2018م واس
اختتمت بالمدينة المنورة أمس, ندوة "المستجدات في السكري" التي تنظمها جمعية المدينة المنورة الخيرية للسكري (سُكّر) .
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات منها أهمية المتابعة والمحافظة والانتظام على العلاج لمرضى السكر, ومتابعة الجديد في مجال صحة مرضى السكر , وأهمية الوقاية منه , إضافة إلى ضرورة مراجعة أخصائي السكري قبل شهر رمضان بوقت كاف لوضع خطة علاجية للنظر في إمكانية صوم رمضان لمرضى السكري والتغيرات اللازمة في الأدوية لتجنب المضاعفات .
واجمع المشاركون على ضرورة توعية مريض السكري من النوع الأول وعائلته عن أعراض انخفاض وارتفاع السكر والانتظام على جرعات الإنسولين لأنها أحد العوامل المهمة في سلامة مريض السكر و نشر ثقافة الوعي الغذائي لمرضى السكري مع استخدام وسائل التقنية في نشر الوعي الغذائي لمرضى السكري خاصة والأمراض المزمنة عامة.
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11:32ت م
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