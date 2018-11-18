المدينة المنورة 10 ربيع الأول 1440هـ الموافق 18 نوفمبر 2018م واساختتمت بالمدينة المنورة أمس, ندوة "المستجدات في السكري" التي تنظمها جمعية المدينة المنورة الخيرية للسكري (سُكّر) .وخرجت الندوة بعدد من التوصيات منها أهمية المتابعة والمحافظة والانتظام على العلاج لمرضى السكر, ومتابعة الجديد في مجال صحة مرضى السكر , وأهمية الوقاية منه , إضافة إلى ضرورة مراجعة أخصائي السكري قبل شهر رمضان بوقت كاف لوضع خطة علاجية للنظر في إمكانية صوم رمضان لمرضى السكري والتغيرات اللازمة في الأدوية لتجنب المضاعفات .واجمع المشاركون على ضرورة توعية مريض السكري من النوع الأول وعائلته عن أعراض انخفاض وارتفاع السكر والانتظام على جرعات الإنسولين لأنها أحد العوامل المهمة في سلامة مريض السكر و نشر ثقافة الوعي الغذائي لمرضى السكري مع استخدام وسائل التقنية في نشر الوعي الغذائي لمرضى السكري خاصة والأمراض المزمنة عامة.//انتهى//11:32ت م0035