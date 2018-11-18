نجران 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسزار وفد من جامعة نجران،أمس، موقع الأخدود الأثري، وقصر الإمارة التاريخي بمدينة نجران،للإطلاع على ما تحتويه من آثار ومعالم أثرية.وكان في استقبال الوفد الزائر موظفو الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، حيث تجول الزوار داخل موقع الأخدود الأثري واستمعوا لشرح مفصل عن الموقع وما يحتويه من آثار ومعالم ثاريخية، كما شاهدوا الأسوار والقلعة التاريخية ورحى الأخدود الشهير، إضافة إلى ما يحتويه الموقع من نقوش ورسومات صخرية ومعالم أثرية، و مشروعات تطويرية تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمواقع، التي من أبرزها متحف نجران الإقليمي.كما زار الوفد القصر التاريخي بحي أبا السعود واطلعوا على ما يحتويه من مباني ومجالس ومرافق.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، أن الأماكن الأثرية والتاريخية تشهد زيارات كثيرة من الوفود الرسمية والسياحية التي تزور المنطقة للاطلاع على هذه الآثار العريقة، مشيراً إلى أن منطقة نجران تزخر بالعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والحضارية التي جعلتها وجهة سياحية مميزة.// انتهى //11:34ت م0036