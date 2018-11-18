مكة المكرمة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واساختتمت جمعية شفاء الخيرية أمس, حملتها التوعوية والتثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للسكري لهذا العام ٢٠١٨، تحت شعار "الأسرة وداء السكري" بالتعاون مع إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة مكة المكرمة.واشتملت الحملة على معرض ضم العديد من الأركان ومنها الفحوصات المجانية للسكري والأسنان والعيون، وكذلك التغذية والتثقيف الصحي والاستشارات، إضافةً إلى تواجد مركز داء السكري المتنقل الذي يحتوي على عيادات تخصصية ومختبر طب، ومسرح لتوعية المجتمع بطريقة تفاعلية مع النصائح والمعلومات الطبية.// انتهى //11:35ت م0037