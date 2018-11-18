أبوظبي 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واستستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد غد الثلاثاء فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر أسبوع تنمية التجارة العالمي، بمشاركة أكثر من 800 شخص من بينهم أكثر من 200 شخصية بارزة من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات شبه الحكومية والقطاع الخاص بدولة الإمارات، فضلاً عن رؤساء وممثلي منظمات دولية وإقليمية اقتصادية وتنموية وقادة شركات استثمارية عالمية.ويعقد المؤتمر على مدى يومي 20 و21 نوفمبر الجاري تحت شعار "الشراكة العالمية في مكافحة التجارة غير المشروعة وحماية حقوق الملكية الفكرية"، ويهدف لتعزيز مكانة دولة الإمارات وإسهاماتها في دعم التجارة العالمية، ويمثل منصة عالمية لتبادل الأفكار والاطلاع على أفضل الممارسات للتغلب على التحديات التي تواجه حركة التبادلات التجارية العالمية، فضلاً عن شحذ الجهود الدولية وتعزيز الشراكات للقضاء على جرائم وممارسات التجارة غير المشروعة عبر الحدود.وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن أحمد آل صالح، في تصريح له أن أجندة المؤتمر لهذا العام ستشهد انعقاد جلسة وزارية رفيعة المستوى لبحث آخر التطورات الدولية في التصدي لتلك الممارسات الضارة والدعوة لشحذ الجهود الدولية لمحاربتها، إضافة إلى حلقات نقاشية وندوات يحضرها أكثر من 100 متحدث من كبار مسؤولي المنظمات الدولية التنموية والتجارية والاستثمارية وقادة كيانات أعمال عالمية، مع جلسة استشارية مغلقة بين ممثلي الجهات الحكومية المعنية بحماية الملكية الفكرية بالدولة وممثلي علامات تجارية عالمية والمنظمات الدولية المعنية بالملكية الفكرية والقرصنة الصناعية لمناقشة جهود الدولة في حماية الملكية الفكرية ومكافحة جرائم التجارة غير المشروعة بين الحدود كتهريب السلع الضارة والغش التجاري والبضائع المقلدة وغيرها.وتتضمن قائمة الجهات المشاركة العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة مكافحة الجريمة الدولية، والشبكة الدولية للجمارك، والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLAF) ، والمفوضية الأوروبية، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والتحالف عبر الوطني لمكافحة التجارة غير المشروعة، والإنتربول الدولة لمكافحة الجريمة غير المشروعة عالميا، والمنظمة العالمية للمناطق الحرة والعديد من المتحدثين والخبراء من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية.// انتهى //11:44ت م0039