عام / العمل التطوعي .. مهارات وقيم دورة تدريبية بغرفة جازان غدًا
الأحد 1440/3/10 هـ الموافق 2018/11/18 م واس
جيزان 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس
تنظم لجنة المسئولية المجتمعية بغرفة جازان غدًا, دورة بعنوان "العمل التطوعي مهارات وقيم " , يُقدمها مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة جازان الدكتور بكر حمزة, وذلك بمسرح الغرفة .
ودعت اللجنة, المهتمين إلى التسجيل عبر الرابط http://bit.ly/2BdpHan للمشاركة في الدورة التي تأتي ضمن برامج وفعاليات اللجنة لخدمة المجتمع خلال العام الحالي .
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12:52ت م
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