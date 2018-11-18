جيزان 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واستنظم لجنة المسئولية المجتمعية بغرفة جازان غدًا, دورة بعنوان "العمل التطوعي مهارات وقيم " , يُقدمها مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة جازان الدكتور بكر حمزة, وذلك بمسرح الغرفة .ودعت اللجنة, المهتمين إلى التسجيل عبر الرابط http://bit.ly/2BdpHan للمشاركة في الدورة التي تأتي ضمن برامج وفعاليات اللجنة لخدمة المجتمع خلال العام الحالي .// انتهى //12:52ت م0054